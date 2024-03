Vaisseau d'Arcane. 2 Vaisseau d'Arcane, II-L'empire des Abysses

Un an s'est écoulé depuis la soudaine attaque venue des profondeurs de l'océan. Le Grimmark autrefois farouchement indépendant n'est plus qu'une simple province, que les Poissons-crânes administrent d'une nageoire de fer. Nym, devenu sous-gouverneur, a fort à taire : la rébellion, dirigée par un certain capitaine Magnus, menace la stabilité de l'Empire, tandis que la cité libre de Skemma persiste à le défier. Loin au nord, Sof, déterminée à ne plus rester passive devant les événements, apprend la Musique sous la tutelle d'assassins. Son frère Solal, qui a enfin retrouvé la raison, s'embarque pour un mystérieux voyage. Un voyage dont personne au Grimmark ne sortira indemne. Sur les champs de bataille, dans les couloirs des palais ou les ruelles obscures, lames et mots acérés seront les armes de ce combat sans merci pour le destin de tout un peuple.