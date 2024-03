Secret Warriors

Le S. H. I. E. L. D. L'Hydra. Le Léviathan. Trois organisations qui se font la guerre depuis plus longtemps qu'on ne pense et qui maitrisent toutes l'art de l'espionnage. Mais à ce jeu-là, Il n'y a pas meilleur que Nick Fury, qui a réuni une équipe pour opérer en marge du S. H. I. E. L. D. et venir à bout des multiples conspirations qui gangrènent le monde. Quake, Phobos, Druide, Lance-Pierre et leurs alliés auront-ils le temps de se former avant que la guerre n'éclate ? Cette série passionnante d'espionnage est née des cerveaux de deux des principaux architectes de l'univers Marvel ces dernières décennies : Jonathan Hickman et Brian Michael Bendis (même si c'est le premier qui amène la série à son terme). C'est aussi la saga qui a vu exploser les dessinateurs Stefano Caselli (Avengers World) et Alessandro Vitti (Avengers Arena). La voici recueillie intégralement dans un magnifique album.