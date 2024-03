21 pratiques pour découvrir notre profondeur

Comment sortir concrètement de ces expériences désagréables qui se répètent, de nos blocages et conditionnements limitants ? Plutôt qu'une énième théorie, ce livre propose 21 pratiques, oscillant entre jeu et exercice, d'apparence simples ou banales, parfois déroutantes, qui nous invitent à développer une écoute active de notre propre ressenti, sans jugements. Changeons de point de vue sur nous-même, remettons du mouvement dans nos habitudes, accueillons nos zones d'ombre... Apprenons à distinguer nos résistances au changement, de nos émotions, de nos jugements, de nos croyances. Chaque pratique se compose ainsi : . Jouer : une consigne simple et... à vous de jouer ! . Observer : qu'avez-vous ressenti durant le jeu ? . Faire des liens : l'autrice vous invite à faire des liens avec des expériences de votre passé et apporte ses témoignages qui vous guide dans la recherche de ses similitudes. . Et après : quel est l'apprentissage derrière ces émotions et comment le conserver pour la vie ? Ce livre est un outil simple et ludique pour conscientiser nos enfermements et s'en libérer à notre rythme, sur les conseils bienveillants de l'autrice psychothérapeute et de ses nombreux témoignages.