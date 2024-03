La Colombie en v.o.

Perle de l'Amérique latine, la Colombie renaît après des décennies de quasi guerre civile ; sa vie culturelle est aussi intense que son potentiel touristique est grand. Terroir vibrant des rythmes chaloupés de la salsa et de la rumba, elle est aussi une contrée volcanique, au propre comme au figuré. Plus ancienne terre de métissage des Amériques qui vit débarquer Christophe Colomb, la Colombie est un pays d'une diversité inouïe où chaque vallée et chaque ville affirme une identité propre. Seul pays d'Amérique du Sud à posséder à la fois une côte caraïbe et pacifique, elle est pour moitié recouverte par l'Amazonie et pour moitié traversée par les Andes. Organisé autour de 50 mots-clefs qui, de Afrodescendiente à Yaguar (le Maté local) en passant par Finca, Muisca (langue indienne), Virgen mais aussi par Narco, Paramilitar et Patriarcado, résument l'esprit du pays, ce lexique amoureux rassemble pour chaque entrée une courte introduction éclairant les aspects de la Colombie sous un angle historique, géographique ou anecdotique, un texte littéraire en version originale, sélectionné avec soin, et, le cas échéant, sa traduction. Un joli petit livre bilingue qui invite à suivre les pas tracés par les textes.