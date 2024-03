Les 1001 secrets des Jeux Olympiques

De l'Antiquité à nos jours, l'histoire des Jeux Olympiques regorge d'anecdotes et de faits connus et méconnus. Pour la 3e fois, les célèbres Jeux d'été se dérouleront à Paris en 2024. A cette occasion, Sophie Dubois-Collet vous livre les secrets les mieux gardés, les petites histoires qui ont fait la grande, de cet événement mondial qui célèbre le sport. Ses origines, ses disciplines, ses athlètes, les villes qui l'ont accueilli, les Jeux d'hiver et les Jeux paralympiques : les JO n'auront plus aucun secret pour vous ! Journaliste et auteure de plusieurs livres aux éditions de l'Opportun, Sophie Dubois-Collet a enseigné l'histoire.