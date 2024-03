Matériaux pour un design produit éco-responsable

Réduire l'impact écologique est devenu un enjeu central de la conception des produits. Législations, normes émergentes et exigence des consommateurs obligent les designers à intégrer les critères environnementaux dès le choix de leurs matériaux. Accéder à des informations claires permettant de quantifier l'impact environnemental de chaque matériau reste toutefois un exercice laborieux. Il peut se révéler difficile de s'y retrouver dans la jungle des sigles, normes et logos employés par les fabricants. Conçu par un spécialiste de l'éco-design, cet ouvrage se révélera une source d'informations indispensable pour tout concepteur désireux de saisir les grands enjeux technologiques et environnementaux présidant au choix des matériaux d'un produit. Il permettra d'établir une démarche écoresponsable sur la base de données précises et facilitera la recherche du matériau le plus adapté. Après avoir présenté les enjeux environnementaux ainsi que les technologies de production et de recyclage de chaque type de matériau, de nombreuses fiches techniques détaillent les caractéristiques et l'impact environnemental des principaux matériaux écoresponsables.