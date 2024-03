Arden High Tome 2 : La reine Cheer

Lorsque Leah, la capitaine des pom-pom girls, quitte l'équipe quelques mois avant la fin du lycée, tout le monde est sous le choc. Dans l'attente d'être acceptée dans l'université de ses rêves et en proie à divers questionnements personnels, Leah préfère se concentrer sur son avenir. Mais lorsque la compétition pour le poste de capitaine tourne mal, des jumelles assoiffées de pouvoir prennent les commandes de l'équipe de pom-pom girls, opposant ces dernières aux basketteurs dans une lutte pour la gloire. Les ballons volent, les pompons tremblent, les coeurs se brisent... et une seule personne semble capable de renouer les liens entre les deux équipes. Mais Leah devra avant tout renouer avec elle-même... Ce roman graphique contemporain, pour les fans de Heartstopper et de cheerleading, réimagine Le Roi Lear de Shakespeare sous la forme d'une comédie dramatique queer ! Mêlant intrigues romantiques, saltos arrière et paniers à trois points, Arden High : Le Roi cheer est une histoire chaleureuse et pleine d'esprit sur la découverte de soi, l'amitié et le courage de faire face à son avenir.