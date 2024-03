Tête en l'air et pieds sur terre

Sur les pas de son enfance en Sologne, de son adolescence en Bretagne, la journaliste et productrice de radio et de télévision, Noëlle Bréham, nous emmène aussi dans le jardin de l'émission "Silence ça pousse ! ", un jardin paradis pour la faune et la flore, habité par la présence d'une personnalité extraordinaire. " Mes collègues de souliers usés, faisons encore quelques pas ensemble, histoire de nous rappeler le pays des chemins, des routes, des plages et des sous-bois, histoire de se prendre encore un peu le vent dans le nez, ou dans le dos, ça arrive aussi Dieu merci ", invite-t-elle. Des sentiers de forêts majestueuses aux espaces dégagés d'estrans et de falaises longeant l'océan, du coeur de Paris aux confins du Cotentin, Noëlle Bréham nous ouvre la porte de tout un univers, le sien, fait de souvenirs intenses, d'imagination débordante et de situations cocasses ou tragicomiques. " Merci de marcher avec moi, nous souffle l'auteure, ça fait du bien d'être ensemble, partage et solitude est l'oxymore du marcheur et de cet ouvrage. " On ne quitte jamais vraiment cette plume virevoltante, même une fois l'ouvrage refermé.