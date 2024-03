Mustang passion 4e ed. Edition anniversaire 60 ans

Un bel ouvrage pour célébrer les 60 ans de la marque du cheval au galop. Publié à l'occasion du soixantième anniversaire de la Ford Mustang, Mustang Passion vous dévoile l'ensemble des générations qui ont fait rayonner ce modèle à travers le monde. Symbole de liberté et de modernité, la Mustang est reconnaissable à son logo, un cheval au galop. Il résume parfaitement l'identité Mustang : une soif de liberté qui ne connaît aucune limite. Dans cette édition, les photographies, d'une grande qualité, captent chaque courbe et chaque détail, mettant en valeur la beauté intemporelle de ces véhicules d'exception. Cet ouvrage se destine autant aux passionnés qu'aux néophytes souhaitant découvrir l'histoire et les évolutions de cette automobile. Cette édition anniversaire propose en exclusivité les modèles incontournables des années 2023 et 2024 comme la puissante Ford Mustang Dark Horse ou encore la compétitive Mustang GT3, présentée au public lors de la 100e édition des 24 Heures du Mans. Mustang Passion est plus qu'un simple livre, c'est une véritable célébration de la passion automobile !