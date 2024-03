Mon petit marché au crochet

Laura a créé 12 modèles faciles à réaliser, conçus comme des jouets d'éveil ! Pour les débutants, la première partie propose de s'initier aux bases du crochet avant de se lancer dans la réalisation de la dînette. Dans la deuxième partie : - Toutes les étapes de réalisation détaillées et illustrées pour un fini parfait - Des conseils et des astuces pour placer aimants, scratchs ... qui permettent la manipulation et la découverte - Des patrons exclusifsAvec en plus 4 modèles de doudous craquants !