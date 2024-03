Bodyguards Tome 3 : Sawyer

Protéger, défendre... renaître. Parce qu'il était au volant lors de l'accident de voiture qui a plongée sa mère dans le coma, Sawyer vit rongée par les remords, à tel point qu'il a renoncé aux missions en tant que bodyguard. Mais lorsque la vie de la famille Westwood vole en éclats, tout change. Désireux d'honorer les dernières volontés de son père, Sawyer se voit contraint de reprendre du service. Habitué aux contrats à haut risque, il est pourtant déstabilisé lorsqu'il se retrouve face a Scarlett, sa nouvelle cliente... qui n'est autre que sa petite amie du lycée, disparue du jour au lendemain sans aucune explication huit ans plus tôt. Pendant tout ce temps, elle n'a jamais réussi a l'oublier, bercée par le souvenir de ses yeux verts et sa carrure impressionnante. Puisque leurs chemins se recroisent, la jeune femme y voit un moyen de se racheter pour la façon dont elle l'a abandonnée. Malgré son ressentiment, Sawyer comprend rapidement que son ex court un grave danger et qu'elle a plus que jamais besoin de sa protection. Partagée entre ses sentiments pour elle et la menace qui plane sur le clan Westwood, Sawyer parviendra-t-il a affronter ses démons pour, enfin, renaitre ?