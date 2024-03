Sou Bou Tei T01

Une histoire d'horreur moderne à vous glacer le sang ! Le Sou Bou Tei doit être détruit... Ce manoir légendaire se dresse avec orgueil dans le bourg de Numanakarai, à Tokyo... A l'intérieur, des ténèbres insondables attendent les visiteurs les plus imprudents... Et si par malheur vous vous y aventurez, vous risquez de disparaître à tout jamais. Quelle solution face à cette bâtisse maudite ? La détruire, à tout prix ! Une histoire d'horreur moderne à vous glacer le sang, signée Kazuhiro Fujita (Karakuri Circus, Ushio et Tora, Black Museum...).