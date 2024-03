La vie dans les tranchées

Durant la Première Guerre Mondiale, sur le front, les soldats vivent dans des tranchées, où les conditions de vie et de combat sont extrêmement rudes. Dans cette histoire, tu comprendras pourquoi on les a construites, quelles étaient les zones de combat, comment on y observait les ennemis et les évènements plus positifs qui marquaient le quotidien des soldats, comme la trêve de Noël ou la réception du courrier.