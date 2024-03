Entre Le Nom de la Rose et Le Parfum, un thriller historique fascinant, inspiré de faits réels. Londres, 1678. Le corps d'un jeune garçon est retrouvé sur les rives de la Fleet River, entièrement vidé de son sang. A ses côtés, un étrange cryptogramme, qui suscite nombre d'interrogations. Complot religieux ? Politique ? Tueur isolé ? Dépêché sur les lieux, Robert Hooke, éminent scientifique de la Société royale de Londres, doit faire face à une enquête aussi délicate que complexe. A la lecture du véritable journal de Robert Hooke, Robert J. Lloyd réécrit une page de l'histoire anglaise à l'encre noire, très noire. Faisant preuve d'un réalisme stupéfiant, il restitue avec maestria les débuts de la science et de la médecine moderne, à une époque où prédominent encore les superstitions. Salué par une critique dithyrambique, élu meilleur roman historique de l'année par le New York Times, ce premier ouvrage annonce sans conteste la naissance du nouveau maître du thriller historique.