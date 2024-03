Nyaight of the Living Cat Tome 4

" L'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats ! " A travers Nyaight of the Living Cat, découvrez un manga de survie qui revisite avec humour la thématique du zombie. Les nombreuses références cinématographiques distillées par Hawkman sont sublimées par le trait texturé de Mecha-roots ! "Ce titre revisite avec humour la thématique du zombie". Presse Océan "Une délirante parodie des films de zombies comme La Nuit des morts-vivants". bfmtv "Reprenant - en les détournant habillement - les codes des films de zombies, ce manga de Mecha-roots est très drôle ! " Picsou Magazine "Le lecteur s'amusera de situations absurdes et de dessins pas sortis d'une litière". Geek Magazine