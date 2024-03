Autour de Lyon. Les plus belles randonnées

Les plus belles randonnées pour des bols d'air bien mérités à quelques encablures de la capitale des Gaules. Des alentours immédiats de la métropole lyonnaise aux nombreux massifs qui l'entourent (pour l'essentiel d'entre eux à environ 1 heure de route), Lionel Favrot a déniché pour vous 30 itinéraires de randonnée pédestre de tous niveaux. Sans conteste parmi les plus beaux, tant pour la variété et la beauté des paysages traversés que pour leur richesse naturelle ou patrimoniale. De quoi rassasier vos envies de découvertes.