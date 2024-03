Comprendre la Première Guerre mondiale

Cette guerre que l'on croyait être courte aura duré plus de quatre ans et aura mobilisé tant les femmes à l'arrière que les hommes sur le front. Son bilan sera catastrophique sur le plan humain - elle fit plus de 9 millions de morts et 20 millions de blessés ! - mais également sur le plan économique et psychologique. Clair et passionnant, cet ouvrage retrace avec précision et concision, les raisons, le déroulement et les conséquences de la guerre 14-18.