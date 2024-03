Le Trouble Développemental du Langage (dysphasie) raconté aux enfants

Depuis qu'il a reçu un diagnostic de trouble développemental du langage (TDL), Yan adore aller à l'association de sa région. Encore plus aujourd'hui, car ses éducatrices ont préparé des activités spéciales ! Yan et son groupe devront relever des défis amusants. Ecrit pour être facile à lire pour votre enfant, ce conte illustré pour les 7 ans et + l'aidera à mieux comprendre les manifestations du TDL (aussi connu sous le nom de trouble primaire du langage ou dysphasie). Grâce à la section "auto-observation" , il ou elle pourra repérer ses propres difficultés, mais aussi ses forces ! Munissez-vous d'outils et de trucs simples afin d'aider votre enfant à accroître son autonomie. Vous verrez, son estime de soi en bénéficiera !