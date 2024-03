Mes secrets d’herboristerie coréenne

Découvrez l'âme de la Corée du Sud par sa cuisine et son herboristerie hautes en couleur ! A l'instar de l'ayurveda en Inde, la Corée possède un système de médecine holistique basé sur la constitution typologique d'une personne, appelée sasang. Celle-ci comprend des caractéristiques psychologiques, sociales et physiques. Chaque personne possède des organes énergétiques plus ou moins fonctionnels dont les différentes forces favorisent l'équilibre du qi. Dans ce magnifique guide, unique en son genre, découvrez les méthodes de guérison et la pharmacopée traditionnelle coréennes à l'origine d'un bien-être et d'une longévité remarquable : apprenez à créer les remèdes à base de plantes et les élixirs de guérison qui répondront à vos propres besoins. Partez à la découverte de nouvelles saveurs avec des recettes nutritives équilibrées et réconfortantes. Par l'élégance des photographies de Michelle K. Min et la douceur des illustrations à l'aquarelle de Jane Kwan, l'autrice nous fait découvrir les plantes médicinales coréennes. Ayant grandi auprès de grands-mères qui pratiquaient la médecine orientale traditionnelle et l'agriculture, Grace Yoon souhaite partager leur sagesse et leurs savoirs. Elle est herboriste clinicienne, coach en santé et fondatrice de Qi Alchemy.