Contes du Pays basque

S’il est un pays qui a une forte identité, c’est bien le Pays basque, cette mosaïque de sept provinces aux réalités très diverses, pourtant unies par une langue commune. Du pic d’Orly à la forêt d’Iraty, en passant par la Rhune pour rejoindre l’Atlantique, le Pays basque offre des paysages contrastés. Les Pyrénées y sont morcelées par de petits cours d’eau ; elles sont relayées par une succession de collines bocagères, tableau de verdure où se dessinent villages et hameaux ; enfin des vallées profondes où alternent bois et prairies descendent jusqu’à la côte, émaillée de ravissants ports de pêche. Les contes de ce recueil sont de ceux que l’on raconte depuis des siècles, le soir à la veillée. Ce sont des histoires de géants, d’ogres et de fées. On les appelle ici Basajaun, familliark, Tartaro et laminak. Depuis toujours, ils se mêlent à la vie des hommes de ce pays, bergers, marins, voleurs, servantes ou princesses…