Bien se nourrir, ce n'est pas que bien manger - Plaidoyer pour une alimentation holistique

Dans ce monde moderne où l'abondance alimentaire est devenue une évidence, la malbouffe, l'obésité et les maladies liées à l'alimentation n'ont jamais été aussi présentes. Mais que signifie réellement "bien se nourrir" ? Découvrez un voyage passionnant à travers les différentes dimensions de la nutrition. De la classification des aliments à l'évaluation des modèles alimentaires actuels, ce livre vous offre une exploration profonde et équilibrée des méthodes traditionnelles et contemporaines de nourriture. Apprenez-en davantage sur les régimes en vogue, de l'Okinawa à la diète paléolithique, tout en confrontant leurs effets bénéfiques et leurs contraintes. Mais l'alimentation ne s'arrête pas à ce que nous consommons. C'est aussi une question de savoir-faire et de savoir-être. Comment nos habitudes alimentaires affectent-elles notre longévité ? Quels sont les mécanismes et les facteurs qui accélèrent notre vieillissement, et comment pouvons-nous les combattre ? Vous découvrirez également des stratégies efficaces pour vaincre la force des habitudes et adopter des comportements plus sains. Doté d'un riche éventail d'informations, d'adresses utiles et de lectures recommandées, "Bien se nourrir, ce n'est pas que bien manger ! " est plus qu'un simple guide sur l'alimentation. C'est une invitation à un pèlerinage vers une vie meilleure, plus consciente et en harmonie avec notre véritable nature.