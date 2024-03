Hugo a cinq ans lorsque sa maman disparaît. Elle est partie sans laisser d'adresse, lui dit son père, elle voulait devenir actrice, elle a rencontré un cinéaste... Que peut faire un petit garçon abandonné par sa mère ? Il pleure, il l'attend, il la cherche, certain qu'elle reviendra. Son père lui aussi est triste, dépressif. Il se met à boire et devient méchant avec Hugo, tout en s'efforçant de sauver les apparences pour le voisinage. Heureusement, il y a l'école, l'ami Martin, des personnes bienveillantes dans le quartier. Et surtout, Mamylouise... Maintenant qu'il a neuf ans, Hugo raconte son histoire. Depuis le départ de sa maman jusqu'à ce jour où... Raconté par un enfant, l'histoire d'un abandon maternel, d'une maltraitance paternelle et de toutes les ruses de l'enfance pour se maintenir à flot. Avec un un coup de théâtre à la dernière page. Psychologue de formation, Monique Bernier a travaillé comme thérapeute d'enfants avant de partir à l'étranger et de se mettre à écrire. Hugo est son huitième livre, et le troisième aux éditions M.E.O. "La chambre du premier" a été traduit en bulgare.