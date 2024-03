Une nouvelle super-héroïne veille sur Astarax City ! Suite à un accident, Lylou s'est découvert une faculté extraordinaire : elle peut désormais se transformer en oiseau ! Sous l'identité secrète de la super-héroïne Majestix, elle décide de se servir de cet atout pour mener l'enquête sur la mort de ses parents, qui a eu lieu dans des circonstances suspectes quelques années plus tôt. Mais cette quête se révèle plus dangereuse que prévue, et Lylou va vite se retrouver aux prises avec un mystérieux magicien et une puissante organisation criminelle... Pourra-t-elle découvrir sur ce qui est arrivé à ses parents et rétablir l'ordre dans sa ville ? Un roman captivant, entre magie et super-héros !