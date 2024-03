Papa, reviens

Maria est une petite fille. Son papa vient de mourir. Orpheline, elle rentre, seule, dans sa grande maison vide. Ou presque. Un gros chat l'y attend. Il s'installe et prend ses aises, indifférent, jusqu'à ce qu'il réclame à manger. Maria le sert. Elle ne s'étonne pas que le chat parle. En revanche, elle s'étonne de la proposition qu'il fait : aller au pays des morts et revoir son père ! Maria n'hésite pas et se rend à la gare d'où partent les trains pour le royaume des mort. Au passage, elle croise Jacques, un brochet, qui lui conseille de ne pas écouter le chat.