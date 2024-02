Mes premières chansons avec Mamie et Papi

Chante avec Mamie et Papi ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Six mélodies joyeuses et tendres pour partager, chanter, s'amuser avec Mamie et Papi ! Au fil des pages, on retrouve : " Toc, toc, toc " ; " Les petites marionnettes " ; " La petite bête " ; " A la une, dans la lune " ; " Dansons la capucine " ; " Dodo mamour ". Dans la même collection : - Les premières chansons avec Papa - Les premières chansons avec Maman