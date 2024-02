Caillou et les oeufs de Pâques

Caillou se sent comme le lapin de Pâques ! Le lapin de Pâques a caché des oeufs chez mamie et papi. Caillou adore la chasse aux oeufs, mais il aime encore plus cacher des oeufs pour Mousseline. Caillou se sent comme le lapin de Pâques ! Avec des pochoirs réutilisables pour tracer des décorations de Pâques !