Une BD à la fois sombre et lumineuse qui décortique à la perfection les mécanismes de la violence et de l'emprise dans un couple Cadenassée dans une relation plus que toxique avec Jonathan, son compagnon, Camille n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est pourtant très entourée, mais la pression exercée par Jonathan, un savant mélange de perversion, de manipulation, de violence et d'emprise, la paralyse. Peu à peu son entourage s'inquiète et tente de la soustraire à ses chaînes invisibles. Le seuil, c'est la limite de sa tolérance : jusqu'à quand Camille va-t-elle supporter ces agressions ? C'est aussi ce lieu indéfini entre deux zones qu'il suffit de franchir pour faire basculer les choses. Au seuil d'un nouveau départ, Camille saura-t-elle saisir les mains tendues ?