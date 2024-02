Les Têtes insolentes

Sur le continent de l'âge, il n'y a pas d'étrangers. Chloé a 30 ans, les cheveux en pétard et des bottines rouges. Elle a aussi une petite fille, un coloc charmant, une grand-mère originale à qui elle doit beaucoup. Ce monde un peu bancal auquel elle tient, voici qu'un jour il vacille. Sa " chère vieille " doit entrer aux Oillets. Résidents, visiteurs, soignants, tout le monde aime voir débouler Chloé, mais commence aussi pour elle un périple, émouvant et cocasse, au pays des vieux... Comment accompagner celle qui a enchanté son enfance et admettre le passage du temps ? Angoisse, révolte, fougue et rage de vivre, Chloé va tout traverser - et enfin trouver le chemin amoureux qui s'ouvre au carrefour des adieux.