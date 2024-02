Découvrez le grand classique de Maurice Leblanc en manga ! On vient de recevoir une lettre d'Arsène Lupin qui nous prévient de son crime ! L'inspecteur Ganimard parviendra-t-il à arrêter le célèbre gentleman-cambrioleur qui échappe toujours à la police grâce à son talent inouï pour les déguisements ? La collection " Manga littérature du monde " est composée de grands classiques de la littérature pour enfants adaptés en manga afin de rendre leur lecture plus facile et amusante. Cette collection a été conçue pour développer la sensibilité, le vocabulaire et l'imaginaire des jeunes lecteurs et pour les aider à l'apprentissage de la lecture.