Comment bien pratiquer l'automagnétisme. Manuel pratique pour soulager les douleurs physiques et émotionnelles grâce à de puissants protocoles éprouvés

Un manuel pour pratiquer l'automagnétisme au quotidien Chaque être humain, tout comme la matière qui nous entoure, contient de l'énergie. Si cette énergie ne circule pas librement, des déséquilibres physiques, psychiques ou émotionnels peuvent apparaître, affectant notre bien-être et notre santé. Dans cet ouvrage pratique richement illustré de photographies, Florian Lucas nous invite à expérimenter les pouvoirs de l'énergie sur nous-mêmes, grâce à de nombreux exercices et protocoles qui ont fait leurs preuves. Que vous soyez novice ou praticien expérimenté, vous découvrirez des techniques précises et efficaces pour soulager les douleurs et pathologies les plus courantes, mais aussi des supports de guérison, tels des diagrammes, afin de tester votre taux vibratoire ou mieux faire circuler l'énergie de vos chakras. Et pour aller plus loin dans la pratique, vous trouverez six programmes à suivre sur plusieurs semaines, conçus pour renforcer vos résultats de façon stupéfiante.