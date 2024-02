"Le Géant Bleu" est une histoire émouvante, celle d'un géant solitaire Jako, qui vit dans un petit village et de deux soeurs Anne et Adèle qui possèdent la boutique "Aux pelotes déroulées" . C'est là que viennent toutes sortes de gens qui se sentent "différents" , trop gros, trop grand, trop maigre. Un beau matin arrive à la boutique, Jako Palenco. Il explique aux soeurs qu'il veut apprendre à tricoter pour être habillé tout en bleu, de la tête aux pieds. C'est ainsi que les soeurs lui commandèrent des aiguilles à sa taille et une grande quantité de pelottes de laine bleue. La semaine suivante c'est assis sur le trottoir que Jako, apprit à tricoter. Le spectacle de ce géant en train d'apprendre à tricoter attira une foule de gens. Si bien que quelques jours plus tard, un article paru dans la presse avec une photo de Jako. Jacotte Palenca, géante elle aussi et qui n'habitait pas loin de Jaco, a lu cet article... Très intéressée elle décida de rencontrer ce personnage... Presque immédiatement les deux géants se plurent et devinrent très vite inséparable. Jako le bucheron et Jacotte, la couturière et l'artiste peintre. Quelques mois plus tard JaKo et Jacotte se marièrent ... et ils eurent des jumelles qu'ils appelèrent Anne et Adèle