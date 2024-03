Nadar. Images de la modernité

"Nadar" . Derrière cette marque de fabrique se cachent en réalité plusieurs personnes : Félix Tournachon (1820-1910), son frère Adrien Tournachon (1825-1903), le fils de Félix, Paul Tournachon (1856-1939), ainsi qu'une armée de collaborateurs anonymes qui, dans les ateliers photographiques, ont mis au point la très grande majorité des quelque 200 000 clichés qui constituent le fonds posthume. Sous sa forme composite, l'auteur à visages multiples qu'est "Nadar" aborde les phénomènes complexes que l'on observe durant le Long XIXe siècle dans des domaines aussi variés que les sciences et les expositions universelles, l'aviation et l'agriculture, l'haussmannisation et les hermaphrodites, le tourisme et le cirque - et les traduit en images, qu'il s'agisse de photographies, de caricatures ou de dessins. Ces images relèvent de la modernité dans un sens double : elles intègrent à la fois des emblèmes des bouleversements de la société et de la réorganisation de la capitale, et élaborent de nouveaux types visuels. "Nadar" est notre cicérone pour un voyage dans la modernité parisienne.