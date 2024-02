Faire pousser mes légumes à l'infini. Le regrowing

- Le regrowing est une méthode ingénieuse permettant de faire repartir des restes de légumes afin d'obtenir de nouveaux légumes dont les déchets (fanes, tiges...) permettront à leur tour de faire pousser de nouveaux légumes. Et cela dans une chaîne quasiment sans fin. - Technique zéro déchet et économique cela permet aussi d'avoir des légumes et des aromatiques en permanence à portée de main. - 20 projets de regrowing avec les méthodes pas à pas : basilic, ciboule, poireau, ananas, salade, céleri, carottes, échalotes, etc.