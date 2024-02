Le petit livre des gestes qui sauvent

Un petit guide pratique pour développer chez les 7-11 ans le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative, en leur permettant d'acquérir les connaissances, les capacités et les attitudes nécessaires pour porter secours au quotidien. Pour chaque accident évoqué, des conseils et gestes simples sont donnés par un médecin urgentiste. Pour chaque situation, le médecin explique pourquoi et comment il faut faire tel ou tel geste. Un livre indispensable pour apprendre les premiers gestes de secours.