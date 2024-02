Le petit livre pour parler des maladies des petits et des grands

Un livre qui aborde avec des mots justes des situations souvent inquiétantes pour les 7-11 ans. Concevoir la maladie, pour un enfant, est toujours une épreuve- qu'elle le touche ou qu'elle touche un proche, qu'elle soit grave ou bénigne. Ce petit livre est un outil de communication indispensable pour les enfants et leur entourage, grâce aux BD mettant en scène des situations du quotidien et aux explications limpides des auteurs : Stéphanie Duval, autrice jeunesse, et Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste. Les illustrations tendres d'Olivier Latyk éclairent le sujet avec une sensibilité particulièrement appropriée à la cible des 7-11 ans.