Tarzan, l'homme-singe. Première partie

Mi-homme, mi-singe. Tarzan est un enfant de la jungle et pourtant, il est différent de ceux qui l'entourent. Chétif, imberbe, maladroit... sa place parmi les grands singes ne s'impose que grâce à l'amour que lui porte Kala, sa mère adoptive. Mais en grandissant, Tarzan reconnait en lui des qualités que les membres de son groupe ne possèdent pas. Il est rusé, patient et ses faiblesses sont largement compensées par sa compréhension d'outils qui s'apparentent pour lui à des extensions de son être. Petit à petit, Tarzan comprend que la place qui lui revient au sein de sa forêt natale, c'est celle de maître. Bientôt, il montrera à tous qu'il est le Seigneur de la jungle. Mais c'était sans compter sur sa rencontre avec Jane, une étrange créature qui réussit à provoquer chez Tarzan un émoi qu'il n'avait jamais ressenti jusque-là... Adaptation fidèle du roman d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan, seigneur des singes nous invite à découvrir l'origine du mythe de ce personnage devenu culte. Dans cette version qui ne subit pas le traitement édulcoré du dessin animé Disney, découvrez un récit tragique et l'histoire de l'avènement d'un homme qui rencontre la civilisation.