Développer son intuition. Mon cahier d'écriture thérapie

Un livre d'écriture thérapeutique guidée pour retrouver et développer ce puissant sixième sens que représente l'intuition. Dans un cheminement progressif de découverte de soi (l'intuition comme capacité à sentir justement, à prendre les bonnes décisions, être en accord avec soi-même, à l' écoute de soi, confiance, visualisation, conscience élargie, énergie vitale, chamanisme, synchronicité...), des exercices, des tests, des pages à remplir orientées sont proposés afin d'éveiller ses perceptions extra-sensorielles et d'agir en étant maître de ses émotions et de son destin.