Les communs numériques. Logiciels libres, Wikipédia, le web, la science ouverte

Depuis toujours, les humains ont su gérer collectivement des ressources, les partager. On parle alors de communs : des ressources partagées, gérées et entretenues par une communauté qui établit leurs règles d'utilisation. Les communs trouvent dans le numérique une puissance incroyable, avec de superbes réussites comme les logiciels libres, Wikipédia, le Web, la science ouverte et de nombreuses autres. Pourquoi le numérique est-il si bien adapté aux communs ? D'abord, parce qu'un bien numérique est a priori non rival : sa consommation par un individu ne retire rien aux autres individus. Et puis parce que le numérique favorise des partages massifs de données, d'informations, de connaissances. Toutefois, en dépit de leurs brillantes réussites, les modèles économiques des communs numériques sont parfois fragiles, leur gouvernante délicate, et la coexistence avec le monde du privé ne va pas sans frictions. Richement illustré par de nombreux exemples, ce livre explique ce que sont les communs numériques, analyse leur viabilité économique et imagine leur futur.