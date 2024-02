Mazaalai. Aux confins du silence, sur la piste de l'ours de Gobi

Mazaalai : l'ours de Gobi, l'une des espèces les plus rares au monde. Sur la trace de cet animal en danger critique d'extinction, la naturaliste Elise Rousseau pénètre un épais mystère. A bord d'antiques minibus soviétiques, éprouvée par la rudesse des campements, en butte aux attaques de parasites affamés, elle est saisie par la beauté des paysages désertiques de la Mongolie, biotope de la panthère des neiges, de ses ultimes oasis et de son étonnant cortège d'oiseaux - syrrhapte au plumage doré, chouette chevêche, fauvette secrète, pie-grièche mimétique... Et, de piège photo en affût, comme Nicolas Bouvier ou Jacques Lacarrière en leur temps, elle sonde chemin faisant ce que sont le temps, l'amitié, le deuil, la liberté, le silence. L'ours de Gobi se montrera-t-il ? Un récit initiatique qui bouleversera à jamais votre vision du monde.