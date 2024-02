Anna et Suzie dansent sous la pluie

Le tour en van d'Anna et Suzie continue. Seulement, aujourd'hui, il pleut... et les jumelles ont un nuage gris au-dessus de leurs têtes ! " Cap ou pas cap de faire rentrer le soleil dans le van ? " leur propose leur maman comme un défi ? A force de trucs et astuces, Anna et Suzie vont réaliser que le soleil le plus réconfortant se trouve à l'intérieur de soi !