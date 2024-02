Le guide familial de la naturopathie. Trousses de base, 350 formules classées par troubles, 100 plantes et huiles essentielles détaillées

Le guide familial de la naturopathie Découvrez un guide complet et très illustré pour soigner les maux de toute la famille avec la naturopathie. Les trois auteurs experts ont rassemblé pour vous des informations ultra pratiques et actualisées pour une consultation et un usage simplifiés : le mode d'emploi de la naturopathie, toutes les définitions utiles, des tableaux récapitulatifs, des dizaines de médecines douces abordées, 100 plantes et huiles essentielles détaillées, 300 formules classées par troubles. Rachel Frély est auteur d'ouvrages en santé et bien-être depuis près de 30 ans. Ancienne directrice de la rédaction chez Plantes et nature et du magazine Plantes sauvages, elle est spécialisée dans les domaines de la santé, de la nutrition, des plantes médicinales, de l'homéopathie et des médecines alternatives. Cécile Saint-Béat est naturopathe-iridologue. Diplômée de l'Ecole des plantes de Paris, elle y est aujourd'hui formatrice, ainsi qu'à l'école de naturopathie de Rennes. Elle est également conférencière en phytothérapie, gemmothérapie et aromathérapie. Naturopathe et directeur d'école, Alain Tardif est le créateur d'une école de naturopathie et de thérapie holistique. Passionné de botanique médicinale et comestible, de mycologie et de biologie, il a élaboré plusieurs gammes d'élixirs floraux du Dr Bach et différentes gammes de produits à base de plantes. Il est aujourd'hui président de l'Académie européenne des médecines naturelles.