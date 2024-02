Après la perte tragique de leur fils, Huub et Sara emménagent dans une vieille maison de famille isolée dans les bois de Veluwe. Ils espèrent mettre le deuil derrière eux et reprendre leur vie en main. Mais est-ce vraiment une bonne décision ? Dans la forêt, au fond de leur jardin, il y a une mystérieuse mare, remplie d'une eau stagnante noire. Le point d'eau est entouré par de vieux hêtres où d'étranges marques sont gravées dans l'écorce. Sara espère retrouver le goût de la création, et peindre de nouvelles toiles dans ce nouvel environnement. Elle abandonne son traitement psycho-médical pour y parvenir. En découvrant de vieux carnets de croquis laissés par le grand-oncle de Huub, elle s'enfonce peu à peu dans les ténèbres...