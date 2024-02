Apprivoise-moi, Tome 2

Voici la suite des aventures entre SM et fétichisme de Minato et Iruma ! La relation entre le vétérinaire pervers et le loup-garou dur au coeur tendre se poursuit. Iruma ne peut résister aux demandes farfelues de son compagnon et y cède de plus en plus souvent. Un jour, Minato va même jusqu'à le dresser pour ne pas jouir sans permission ! C'est alors qu'Iruma rencontre Luca, un autre loup-garou.