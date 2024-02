Kaijû-San Tome 2 : Unité Force K

La série Moustik aux accents manga continue ! Après avoir anéanti Goliath, le gigantesque kaiju qui s'était abattu sur Paris, Yun et Karim ont repris le cours normal de leurs vies. Mais alors qu'ils sont en classe, le drame se produit de nouveau : le sol de la cour se fend et, aussi impressionnante que terrible, une larve géante surgit ! Les kaijus se multiplieraient-ils ? Yun et Karim sont aussitôt recrutés par le professeur Sansenoï, qui a monté une unité d'élite pour contrer cette nouvelle menace : la Force K. D'où vient ce monstre ? Comment le détruire ? D'autres kaijus continueront-ils d'attaquer les humains ? C'est à ces questions que la Force K compte bien répondre... avant qu'il ne soit trop tard !