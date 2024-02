En quête d'enseignants. Regards croisés sur l'attractivité d'un métier

Comment comprendre en France le manque d'enseignants et d'enseignantes ? De quelle façon mettre à l'épreuve de la critique scientifique "l'attractivité des métiers de l'enseignement" comme catégorie d'action publique ? L'enquête ici proposée tente de répondre en portant son attention sur les enseignants et enseignantes en poste, sur les candidats et les candidates aux concours de recrutement, ainsi que sur d'autres groupes professionnels éducatifs. Elle montre la variabilité de l'attractivité selon les niveaux d'enseignement, selon les disciplines scolaires, selon les groupes professionnels, ou encore selon les périodes considérées. Mieux cerner ce qui fait l'attractivité d'un métier au-delà des discours politiques et des controverses passionnées, tel est ici le projet.