Les chroniques de St Mary Tome 13 : De catastrophe en catastrophe

A l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... Max a enfin le travail dont elle rêvait ! Un poste qui ne nécessite plus de porter des charges lourdes et où personne n'essaie de la tuer. En tout cas, sans l'un des deux, c'est déjà pas mal... Avec Markham, ils décident de faire tomber une organisation du futur qui s'intéresse un peu trop au passé et Max tente de rester en vie assez longtemps pour retrouver Leon et Matthew. Mais parcourir sans arrêt la ligne du temps - assister à la naissance de la Grande Charte d'Angleterre ou perturber un certain jeune homme ayant un penchant pour la poudre à canon - commence à faire des ravages. Max est-elle en train de devenir folle ou les fantômes du passé finissent-ils par la rattraper ? Prix ActuSF 2021 pour l'ensemble de la série.