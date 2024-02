Regarder nous lie à ce sur quoi nos yeux se posent. A partir de ce postulat, Hugues romano nous explique dans quelle mesure la façon de traiter le regard dans l'art en général et la peinture en particulier, reflète notre rapport au monde et aux autres. Il y a peu de livres sur ce sujet, aucun avec cette approche. L'auteur explore comment, de l'antiquité jusqu'à nos jours, la représentation du regard a évolué. Il tire sa compétence et sa légitimité de son double parcours : médecin ophtalmologue connaissant très précisément la physiologie de l'oeil et d'amateur d'art et artiste passé par les beaux-arts. Beau livre avec des reproductions de qualité.