Maisons de bord de mer présente une sélection des plus belles demeures côtières à travers le monde. Ce livre capture l'essence de la vie au bord de l'eau, avec des exemples de maisons qui s'intègrent parfaitement à leur environnement en profitant de superbes vues côtières. Du bord de mer avec des villas les pieds dans l'eau aux manoirs au sommet des falaises, ce livre offre un aperçu complet de l'architecture de bord de mer. Avec des photographies et des plans détaillés et agrémenté de commentaires perspicaces, Maisons de bord de mer se veut un guide essentiel pour tous ceux qui cherchent à créer leur propre paradis côtier ou qui sont simplement en quête d'inspiration pour leur prochaine escapade en bord de mer.