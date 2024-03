Petit Futé Andalousie. Edition 2024

Aux portes de l'Afrique s'ouvre un territoire de légendes et de caractère . L'Andalousie est une terre de contrastes, offrant de vastes plaines alluviales, des zones de déserts et des reliefs montagneux. Impossible ne semble pas être andalou, puisqu'il est possible de skier à Grenade dans la Sierra Nevada puis de profiter des joies de la plage de la Costa Tropical. Les sports de pleine nature peuvent être pratiqués et la culture n'est pas en reste : Grenade, Séville et Cordoue forment la Sainte Trinité.