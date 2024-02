Un jardin fleuri toute l'année

Conçu pour tous les jardiniers même débutants, ce guide donne toutes les bases pour concevoir des massifs en fonction de vos goûts et de votre jardin : - Choisir des plantes belles et résistantes pour un minimum d'entretien - Planter et entretenir les massifs au fil de saisons - 12 modèles de massifs prêts à planter avec pour chacun, la liste des végétaux, un schéma de plantation, des dessins pour visualiser l'évolution mois après mois.